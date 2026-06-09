Депутат Нилов о вейпах: "победой будет полный запрет этой дряни" Депутат Госдумы Нилов призвал двигаться к полному запрету вейпов в России

Москва9 июн Вести.Наделение регионов правом запрещать продажу вейпов и жидкостей к ним - серьезный шаг, но теперь нужно двигаться дальше - к полному запрету такой продукции в России. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Госдума РФ 9 июня приняла закон о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, наделяющий регионы правом запрещать продажу вейпов. За принятие закона высказались все 378 принимавших участие в голосовании депутатов.

Сегодня, наконец, сделан серьезный шаг, направленный на борьбу с вейпами, которые захватили сегодня российский рынок… Конечно, идеально было бы [ввести] полный запрет вейпов, но даже это сегодняшнее компромиссное решение встречало очень серьезное сопротивление отметил Нилов

По его словам, нужно смотреть, как будет реализовываться новая норма. Депутат указал на случаи обхода уже действующего в РФ запрета на продажу вейпов несовершеннолетним, а также на рекламу такой продукции.

Сегодня одновременно с этим еще введено требование о лицензировании. То есть это тоже ужесточение, дополнительный контроль, дополнительный надзор. Поэтому шаг сделан, надо идти дальше, не останавливаться. Победой будет полный запрет этой дряни в нашей стране сказал Нилов

Также он отметил: предоставление регионам права запрещать продажу вейпов не означает исчезновения этой продукции.