Москва9 июн Вести.Рейтинг партии "Единая Россия" (ЕР) может укрепиться перед выборами благодаря принятию закона о запрете вейпов. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он рассказал, что была попытка информационных наездов на "Единую Россию", в которых утверждалось, что запрет вейпов может обрушить рейтинг партии.

Я считаю, наоборот, это укрепит их рейтинг. Дети, которые употребляют вейпы, сегодня не голосуют, а вот родителям понравится, что наконец начали жесткой рукой наводить порядок и бороться с этой дрянью. И меня, и представителя комитета Леонова (Сергей Леонов, замглавы фракции ЛДПР – прим. ред.) обвиняли в том, что мы якобы лоббируем интересы какой-то табачной компании. Курить вообще вредно заявил Ярослав Нилов

Во вторник, 9 июня, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий регионам запрещать продажу вейпов и жидкостей к ним.