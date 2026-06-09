Москва9 июнВести.Депутаты столкнулись с давлением при работе над законопроектом о запрете розничной продажи вейпов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Надо прямо и открыто сказать, что мы столкнулись с давлением, с давлением на работу наших депутатов, профильного комитета, в целом на позицию, которую мы изначально взяли и озвучили в части защиты здоровья детейсказал Володин в ходе рассмотрения соответствующего законопроекта
Противники запрета продажи вейпов оказывали давление в соцсетях, чтобы противодействовать принимаемому решению, пояснил он. Володин указал, что в случае вейпов речь идет не о бизнесе, а зарабатывании денег на здоровье детей.
Он заявил, что считает правильным предоставить регионам полномочия, разрешающие им запретить розничную продажу вейпов.
9 июня Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предоставляющий регионам РФ право с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.