Володин объяснил, что запреты принимаются в интересах людей и страны Володин: запреты в России принимают в интересах людей и страны

Москва9 июн Вести.Госдума РФ вводит запреты, в том числе запрещает смену пола, в интересах людей и страны, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Видео с его комментарием выложено в канале председателя Госдумы в мессенджере MAX.

Володин в связи с обсуждением запрета вейпов напомнил, что в адрес парламентариев раздаются обвинения в связи с запретами, в том числе смены пола и ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Эти решения на основе обращений граждан принимаются в интересах людей и страны. Для того, чтобы были здоровые дети, и для того, чтобы мы с вами, родившись мужчиной или женщиной, несли это счастье до конца жизни отметил Володин

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов говорил, что запреты для подростков должны сопровождаться интересными и понятными альтернативами, иначе они могут дать обратный эффект.