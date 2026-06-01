Милонов объяснил, почему одних запретов для подростков недостаточно Депутат Милонов: ограничения без альтернатив приносят детям больше вреда

Москва1 июн Вести.Запреты для подростков должны сопровождаться интересными и понятными альтернативами, иначе они могут дать обратный эффект. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По словам парламентария, которые приводит NEWS.ru, современные дети болезненно воспринимают неопределенность и не готовы принимать навязанные ограничения без объяснений и замены тому, что у них отнимают.

Надо понимать, что дети не терпят вакуума. И ограничивая их в чем-то, нужно дать что-то другое, что-то искреннее, в чем они будут заинтересованы и что им понравится. Они не готовы терпеть ложь сказал Милонов

Депутат отметил, что подростков привлекают яркие и понятные вещи, которые они считают важными для себя. Поэтому, по его мнению, задача взрослых заключается не только в защите детей от потенциальных угроз, но и в создании для них содержательной среды для развития и общения.

Милонов также подчеркнул, что воспитание должно строиться на искреннем отношении к ребенку и ответственности родителей. По его словам, любовь к детям не означает вседозволенность, а помогает находить ответы на сложные вопросы, возникающие в процессе воспитания.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал, как воспитывать молодежь. По его словам, если патриотическое воспитание молодого поколения будет интеллигентным, то результат может быть очень значимым.