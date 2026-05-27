Володин предложил защитить детей от гаджетов, развивая летние лагеря и кружки

Володин: детям нужно предложить альтернативу гаджетам Володин предложил защитить детей от гаджетов, развивая летние лагеря и кружки

Москва27 мая Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил альтернативу детской зависимости от гаджетов. Он призвал развивать сферы детских кружков, секций и летнего оздоровительного отдыха.

По его словам, к этим сферам необходимо относиться еще более ответственно, чем ранее.

Надо предложить альтернативу. … Эта альтернатива может быть в кружках, секциях, надо рассматривать в том числе летний детский оздоровительный отдых сказал Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале председателя Госдумы

Он призвал депутатов взять шефство над детскими лагерями в регионах, разобраться в системе их работы, оценить доступность комплексов для решения детской зависимости от гаджетов.