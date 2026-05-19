Володин рассказал об изменениях в организации оздоровительного отдыха для детей Володин: за организацию детского отдыха теперь отвечают главы регионов

Москва19 мая Вести.После принятия нового федерального закона за организацию детского оздоровительного отдыха теперь отвечают главы регионов. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что лагеря для детей должны соответствовать всем современным требованиям.

После принятия федерального закона, который мы инициировали, за организацию детского оздоровительного отдыха отвечает непосредственно ... глава региона, губернатор. Мы должны делать все возможное для того, чтобы у нас детские лагеря были доступны соответствовали всем современным требованиям сегодняшнего дня заявил Володин

Он добавил, что лагеря являются местом, где дети могут поправить здоровье, а также выстроить реальные, а не виртуальные коммуникации.

Здесь [в лагере] ребенок приобретает черты характера. Он социализируется, учится жить и работать в коллективе. Это очень сильно ему поможет в будущем. Только если этот подход будет носить системный характер, то мы можем быть спокойными за наших детей. Ребенок не только поправляет здоровье, занимается спортом, но и учится. Он дружит, выстраивает коммуникации, причем отношения реальные, а не виртуальные объяснил Володин

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что, несмотря на санкции, детские лагеря в России имеют потенциал для развития.