Путин: если воспитание молодежи будет интеллигентным, результат будет значимым

Москва22 мая Вести.Патриотическое воспитание молодежи должно быть интеллигентным и ненавязчивым, заявил глава российского государства Владимир Путина на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".

Если делать это (воспитывать молодежь - прим. ред.) интеллигентно, грамотно и ненавязчиво, результат может быть очень значимым и нужным для страны, для ее будущего сказал президент

Путин также выразил согласие с мыслью одного из участников мероприятия о том, что борьба за воспитание детей и их умы стало новым фронтом.