Москва22 маяВести.Патриотическое воспитание молодежи должно быть интеллигентным и ненавязчивым, заявил глава российского государства Владимир Путина на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев".
Если делать это (воспитывать молодежь - прим. ред.) интеллигентно, грамотно и ненавязчиво, результат может быть очень значимым и нужным для страны, для ее будущегосказал президент
Путин также выразил согласие с мыслью одного из участников мероприятия о том, что борьба за воспитание детей и их умы стало новым фронтом.