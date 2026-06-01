Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Москва1 июн Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня", поздравил россиян с Днем защиты детей.

Глава государства отметил, что к этому дню в России особое, очень теплое отношение – его любят и взрослые, и дети.

Хочу от всей души поздравить всех с этим праздником сказал глава государства

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что правительство страны стремится защитить каждого ребенка в РФ.