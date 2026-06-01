Москва1 июн Вести.Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей вручил в Кремле ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям.

Награды из рук главы государства получили семьи из Москвы, Псковской области, Республики Мордовия, Ростовской области, Дагестана, Северной Осетии, Тюмени, Новосибирской и Херсонской областей.

Церемония впервые со времен пандемии коронавируса прошла в очном формате.

Орден "Родительская слава" учрежден в 2008 году. Его присваивают родителям, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Звание и орден "Мать-героиня" присваивается матерям, которые родили и воспитали десять и более детей.