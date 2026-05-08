Москва8 мая Вести.Социальный фонд России приступил к оформлению и назначению единовременных выплат российским матерям, удостоенным президентского звания "Мать-героиня". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации фонда, 4 мая президент РФ Владимир Путин присвоил это высокое почетное звание восьми многодетным женщинам из различных регионов страны. Среди награжденных — жительницы Воронежской, Самарской, Курганской и Владимирской областей, а также представительницы Республики Башкортостан и Республики Мордовия.

В Соцфонде пояснили, что автоматическое назначение ежемесячной денежной выплаты производится со дня присвоения звания. Размер этой выплаты составляет 76,5 тысячи рублей. Кроме того, матерям-героиням полагается дополнительное материальное обеспечение, размер которого достигает 39,1 тысячи рублей в месяц. Данная выплата назначается по заявительному принципу после достижения получательницей пенсионного возраста и выхода на заслуженный отдых.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", с 1 января 2025 года получат социальные гарантии, аналогичные тем, что предоставляются Героям Труда.