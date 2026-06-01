В Кремле наградили орденом "Мать-героиня" француженку, переехавшую в РФ Путин наградил орденом "Мать-героиня" француженку, переехавшую в РФ

Москва1 июн Вести.Российский лидер Владимир Путин в Кремле вручил государственную награду французской семье Сорлин, которая воспитывает десятерых детей.

Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин была награждена орденом "Мать-героиня". В 2015 года она вместе с супругом Фабрисом и детьми переехала в РФ из Франции. А в 2024-м все члены семьи получили гражданство России.

Глава семьи выразил благодарность президенту за награду, подчеркнув, что "не может быть героической матери без героического президента".

Кроме того, Сорлин подарил Путину статую Богоматери Фатимской. В ходе своего выступления он перешел с французского языка на русский и отметил, что победа будет за РФ.

Российский лидер в Международный день защиты детей вручил в Кремле ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям.