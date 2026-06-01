Москва1 июн Вести.Глава переехавшей в РФ из Франции многодетной семьи Фабрис Сорлин, супругу которого Изабэлль российский лидер Владимир Путин отметил званием "Мать-героиня", передал главе государства статую Богоматери Фатимской.

В ходе своего выступления он перешел на русский язык и заявил, что победа будет за Россией. Сорлин также выразил уверенность, что Москва и Париж продолжат диалог, несмотря на все исторические сложности.

Это статуя Фатимской Богоматери. Она свидетельствует о том, что Россия все еще играет важную роль на международной арене сказал Сорлин, вручая подарок Путину

Он добавил, что миллионы католиков во всем мире "соединяются в молитве с Российской Федерацией".

Ранее Путин в Международный день защиты детей вручил в Кремле ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям.