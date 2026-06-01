Путин: выстраиваем национальные проекты вокруг интересов семей с детьми

Москва1 июн Вести.Национальные проекты России выстраиваются вокруг интересов семей с детьми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, создаются все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше.

Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми. Свои собственные решения, программы поддержки формируют и бизнес, и крупные работодатели ... Государство же со своей стороны продолжит работу по всем направлениям, которые важны и значимы для родителей, для российских семей. Это качественное и современное образование, здравоохранение, в том числе детское сказал Путин

Глава государства в понедельник проводит в Кремле встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня"​​​.