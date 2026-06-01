Москва1 июн Вести.В целом ряде стран традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня"​​​.

Особенно отмечу и то, что в целом ряде стран, к сожалению традиционные семейные ценности фактически пытаются отменить заявил российский лидер

Он подчеркнул, что РФ будет оказывать поддержку тем, кто не собирается отказываться от традиционных ценностей.

И мы будем оказывать поддержку тем, кто, столкнувшись с таким давлением, приезжает жить, работать, воспитывать детей именно в Россию добавил Путин

2 июня Путин проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.