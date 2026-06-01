Путин: федеральные и региональные программы поддержки семей должны быть целевыми

Москва1 июн Вести.Федеральные и региональные программы поддержки семей в РФ должны быть целевыми и эффективными. Об этом заявил лидер России Владимир Путин.

В ходе встречи с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой он отметил, что задачей государства является выстраивание мер поддержки таким образом, чтобы они делали российские семьи счастливыми.

Чиновник добавила, что помимо мер поддержки со стороны государства, большую эффективность показал фонд защиты детей.

Ранее президент России на встрече с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня", поздравил россиян с Днем защиты детей.