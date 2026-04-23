Москва23 апр Вести.Поддержка рождаемости и многодетности представляет собой приоритетную общенациональную задачу России. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства направил приветствие участникам и гостям Всероссийской научно-практической конференции "Демографический перелом в России: пути достижения", отметив, что она объединила на своей площадке ученых, экспертов, представителей органов власти, деловых кругов, а также средств массовой информации.

Путин подчеркнул, что для достижения намеченных целей необходимо уделять постоянное внимание решению актуальных проблем в здравоохранении, образовании, экономике, культуре, а также заниматься благоустройством городов и поселков.

Кроме того, подчеркнул российский лидер, важно прививать подрастающему поколению ценности многодетной, многопоколенной и дружной семьи, заботы о детях и старших родственниках.