Депутат Останина: все "Матери-героини" должны получать выплату по этому званию

В ГД предложили уравнять "Матерей-героинь" в выплатах без ограничений Депутат Останина: все "Матери-героини" должны получать выплату по этому званию

Москва14 апр Вести.В России предложили начислять ежемесячную денежную выплату всем обладательницам звания "Мать-героиня" вне зависимости от даты награждения, передает РИА Новости.

Обращение на имя министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова направила глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Считаем, что заслуги матери перед государством не имеют срока давности. Данная ситуация создает неравенство в предоставлении социальных гарантий женщинам, которым присвоено звание "Мать-героиня" с 1944 года по 1991 год указано в документе

По ее словам, сейчас нередки случаи, когда обладательницам почетного звания отказывают в выплатах, если дата награждения до 2022 года, когда оно было возрождено в современной России.

Нина Останина напомнила, что матери-героини получают более 72 тысяч рублей в качестве ежемесячной выплаты.