В Госдуме предложили ввести материнскую зарплату Депутат Ким предложила ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ

Москва6 июн Вести.Россиянкам, занятым воспитанием детей, следует выплачивать материнскую зарплату, при этом сумма выплат не должна быть ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким.

Депутат рассказала в интервью ТАСС, что материнство должно рассматриваться как полноценный труд, требующий господдержки.

Если девушка рожает ребенка… она получает материнскую плату. Это и есть та самая родительская зарплата, например, в размере одного МРОТ, минимального размера оплаты труда заявила Ким в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, заявил, что зарплаты в России в реальном выражении выросли на 30% за пять лет.