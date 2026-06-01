Лантратова: правительство стремится, чтобы каждый ребенок в России был защищен Лантратова: мы стремимся, чтобы каждый ребенок в РФ чувствовал себя защищенным

Москва1 июн Вести.Правительство РФ стремится к тому, чтобы каждый ребенок в стране чувствовал себя защищенным и любимым, заявила информационной службе "Вести" уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

По ее словам, в России созданы все условия для всестороннего развития детей: правительство реализует уникальные меры поддержки семей с детьми, которые направлены на повышение рождаемости, улучшение качества жизни и обеспечение будущего детей.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок в России чувствовал себя защищенным, любимым и имел все возможности для реализации своего потенциала. Я, конечно, хочу поблагодарить родителей, учителей, наставников, воспитателей – всех, кто сегодня поддерживает детей, делает их детство счастливым, делится с ними душевным теплом, помогает стать успешными сказала Лантратова

Ранее Лантратова заявила, что День защиты детей, который отмечается 1 июня, подчеркивает священную обязанность и общий долг по охране молодого поколения.