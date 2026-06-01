Москва1 июн Вести.День защиты детей подчеркивает священную обязанность и общий долг по охране молодого поколения. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она добавила, что трагедия в Старобельске, где погибли преимущественно подростки, произошла именно накануне Дня защиты детей.

Сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей. Праздник, который напоминает нам о праве каждого ребенка на счастливое детство, развитие и безопасность. Празднику более ста лет, и свыше шестидесяти стран мира присоединились к этой инициативе. Но есть и те, кто, напротив, начал отказываться от этого дня, переносить его на другие даты, менять историю и сам смысл, отмечать вместо Дня защиты детей просто День детей. В прошлом году Владимир Зеленский перенес этот праздник, чтобы соответствовать западным стандартам. А в этом году, накануне праздника, случилась страшная трагедия в Старобельске, перечеркнувшая главное право человека – право на жизнь. ВСУ целенаправленно стреляли по детям, которые спали в своих кроватях. Пострадали 86 человек, 21 ребенок погиб заявила Лантратова

Она добавила, что задача Дня защиты детей – напомнить человечеству о его священном долге.

Знаете, почему важно отмечать День защиты детей? Как раз потому, чтобы человечество помнило, что защита прав детей – это наш общий приоритет и священный долг. Наша страна верна доброй традиции, и для нас поддержка детства – это приоритет государственной политики указала Лантратова

Ранее сообщалось, что руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) никак не отреагировало на атаку ВСУ по общежитию в Старобельске. Представитель РФ при организации сообщил, что ее члены ограничились требованием международного расследования.