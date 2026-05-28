В ОБСЕ до сих пор не осудили теракт ВСУ в Старобельске Постпред РФ Полянский: в ОБСЕ до сих пор не осудили теракт ВСУ в Старобельске

Москва28 мая Вести.Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) так и не выступило с осуждающим заявлением о теракте ВСУ в Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказал постоянный представитель России при этой международной организации Дмитрий Полянский.

Осуждения никакого не прозвучало. Были робкие попытки указать, что необходимо проведение международного расследования. Это максимум, что из себя наши оппоненты смогли выдавить. Мы еще раз указали им на кощунственность их позиции сказал он в ходе выступления, видеозапись которого размещена в его Telegram-канале

22 мая Вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в городе Старобельске. В результате этой атаки 21 человек погиб, еще 65 получили ранения.

26 мая Дмитрий Полянский заявил, что швейцарское председательство в ОБСЕ отказалась осудить удар ВСУ по Старобельску из-за якобы отсутствия проверенных данных, мол, речь идет "лишь о сообщениях, которые они не могут проверить".

Россия считает такую позицию лицемерной, поскольку в других случаях представителям ОБСЕ это не мешает оперативно принимать на веру утверждения украинской и западных сторон и выступать с осуждением.

Дмитрий Полянский добавил, что швейцарское председательство внезапно обрело голос лишь тогда, когда Россия ударила высокоточным оружием, включая комплекс "Орешник", по военным объектам киевского режима.