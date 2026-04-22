Лантратова заявила о важности защиты российских детей от деструктивной идеологии Депутат Лантратова назвала защиту детей от деструктивной идеологии важной темой

Москва22 апр Вести.Защита российских детей от деструктивной идеологии – это важная задача, для решения которой гражданскому обществу необходимо объединиться. Об этом председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила в комментарии для ИС "Вести".

По ее словам, большое количество деструктивного контента поступает через интернет.

И, конечно, важная тема – это защита наших деток от той деструктивной идеологии, которая идет извне: через книжки, через игрушки, через видеоигры, через интернет, который хранит в себе большое количество опасностей. И наша задача, гражданского общества, объединиться и работать вместе сообща, не запрещать сказала Лантратова

Ранее она сообщила, что воздействие на детей через интернет является частью гибридной информационной войны.