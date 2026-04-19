Москва19 апр Вести.Воздействие на детей через интернет является частью гибридной информационной войны, заявила ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

[Ведется] гибридная информационная война, нас пытаются уничтожить не только на поле боя или с помощью террористических атак, нас атакуют ментально. И большая работа ведется именно в отношении нашей молодежи, детей. Запретить пользоваться гаджетами нельзя и невозможно, но в интернете очень много опасностей сказала парламентарий

Как отметила Лантратова, в прошлом году Роскомнадзор закрыл более 1,3 млн групп с опасным содержанием.

Мы видим попытки там (в интернете. - Прим. ред.) вербовки детей, попытки вовлечь их в преступную деятельность. На ребенка с неокрепшей психикой идет атака через интернет, через книжки, через игрушки, через видеоигры. Современные дети во многом сильнее и талантливее, чем мы. Но с точки зрения психической составляющей они очень уязвимы отметила она

Ранее советский и российский разведчик, полковник Службы внешней разведки в запасе Андрей Безруков заявил, что российско-украинский конфликт переместился в информационное поле, и его главной мишенью становится молодежь.