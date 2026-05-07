Львова-Белова рассказала о развитии центров для подростков Львова-Белова: центры для подростков открыты практически в каждом регионе РФ

Москва7 мая Вести.Центры для подростков открыты практически в каждом регионе РФ. Работа в этом направлении продолжается, заявила ИС "Вести" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, активно разрабатываются программы для подростков в кризисе.

Подростковые центры мы сейчас практически в каждом регионе открыли, и по нескольку. Стараемся сейчас это еще масштабировать. Есть разные программы, например, "Социальный театр", когда ребят вовлекают в постановки интересных спектаклей, где отрабатываются болевые точки наших молодых ребят. [Важна], конечно, подготовка специалистов. У нас очень мало специалистов в подростковой работе. Здесь есть свои особенности, и, конечно, наставничество и сопровождение, которое эти специалисты должны оказывать, должно быть грамотно оформлено. Обязательно вовлечение родителей, родительские гостиные мы проводим тоже очень активно рассказала Львова-Белова

В РФ в минувшем апреле был утвержден модельный план по развитию системы помощи семьям с детьми и профилактике сиротства до 2030 года, напомнила она. План позволит выстроить системную работу в регионах.