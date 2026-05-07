Москва7 мая Вести.Утвержденный в РФ модельный план помощи семьям позволит выстроить системную работу в регионах. Об этом заявила ИС "Вести" уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что принятие решения о разработке единого плана было продиктовано необходимостью координации - на разных уровнях действуют разрозненные меры поддержки.

Большое количество разных мер поддержки, как федерального уровня, так и регионального. Льготы, пособия, разные специалисты у нас работают с семьями разной категории. Но мы понимаем, что единого подхода нет. И вот у нас получился этот модельный план, который, кстати, как раз согласован и подписан всеми профильными министрами. Он позволит в каждом регионе выстроить правильную работу: с семьями, где есть дети с инвалидностью, с семьями, где есть алкогольная, наркотическая зависимость, где есть подростки в кризисе пояснила Львова-Белова

Модельный план по развитию системы помощи семьям с детьми и профилактике сиротства до 2030 года был утвержден в минувшем апреле. В списке 63 пункта, среди них - строительство кризисных центров.