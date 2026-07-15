Москва15 июл Вести.Важно продолжать усовершенствовать механизм поиска должника по выплатам алиментов. Об этом ИС "Вести" сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Омбудсмен отметила вклад силовых структур за поддержку родителей-одиночек, которым требуется помощь.

Мне кажется, что очень важно - продолжать совершенствовать механизм поиска должника и взыскания алиментов. Ну, потому что это же, это же дети, ну это же наше будущее … Это же наша общая ответственность за содержание нашего ребенка. И вот здесь про межведомственное взаимодействие, про участие наших силовых органов, МВД, прокуратуры, которые позволяют нам, скажем, поддержать в это непростое время одного из родителей, которым требуется помощь заявила Львова-Белова

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что снижение дохода одной из сторон после назначения алиментов не является безусловным основанием для уменьшения суммы выплат. Он отметил, что данная выплата взыскивается не только с зарплаты, но и с других видов дохода: премия, продажа жилья, проценты по банковским вкладам, дивиденды от акций.