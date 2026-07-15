Москва15 июл Вести.На сайте Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка был запущен чат-бот по вопросам алиментов для родителей, работодателей и законных представителей. Об этом ИС "Вести" сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

По словам детского омбудсмена, главная задача бота – доступная и пошаговая инструкция.

Чат-бот, информационный помощник, был создан на моем сайте уполномоченным при президенте по правам ребенка, и главная его задача — максимально доступно объяснить, куда идти, что делать, какие документы заполнять. Вот мы даже подгрузили там такие, скажем, типовые документы, которые могут понадобиться. Сделали мы это при анализе, после анализа наших обращений, потому что по этой теме много обращаются родителей. И мы поняли, что многие обращения, ну, содержат простые вопросы, которые они могут получить довольно быстро сказала она

Также она особо отметила, что к каждому обращению команда относится с особым трепетом, потому что понимает, на кону судьба ребенка.

К каждому обращению мы относимся с особым трепетом, потому что понимаем, что на том конце жизнь семьи, судьба ребенка. И даже если там недостаточно информации, обязательно по телефону или по почте мои советники запросят необходимую информацию сообщила омбудсмен

Помимо этого, Львова-Белова заявила, что написать обращение можно и на сайтах.

Написать обращение можно также на сайте федерального уполномоченного, у региональных уполномоченных есть свои сайты. Например, ваш второй родитель находится за границей, и у него большой долг по алиментам. Или бездействуют судебные приставы и необходимо написать жалобу в прокуратуру от нашего имени и взыскать. Совсем недавно вот мы 900 тыс. взыскали с должника ... А всегда я говорю о том, что на другом конце должен быть человек … Не всегда возможно через какой-то алгоритм последовательности действий решить проблему. Поэтому такая возможность у наших заявителей сохраняется и в том случае, если они не получили ответ на свои вопросы, и если проблематика сохраняется, конечно, мы всегда открыты к тому, чтобы рассмотреть и максимально помочь добавила она

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" Антон Палюнин напомнил, что мера в течение времени будет только нарастать. По словам юриста, по отношению к должникам может быть применена мера пресечения в виде обязательные работы до 150 часов, а также административный арест от десяти до 15 суток, или штраф в размере 20 тыс. рублей.