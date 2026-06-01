Юрист напомнил о последствиях неуплаты алиментов Юрист Палюнин рассказал, как растет мера ответственности при неуплате алиментов

Москва1 июн Вести.При неуплате алиментов с течением времени нарастает мера ответственности. Об этом напомнил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" Антон Палюнин в беседе с RT.

Согласно ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, поначалу для должника наступает административная ответственность, если тот не выплачивал алименты на протяжении двух и более месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, рассказал юрист. По его словам, в таком случае сумма задолженности не имеет значения.

Наказание по этой статье – обязательные работы до 150 часов, либо административный арест от десяти до 15 суток, либо штраф в размере 20 тыс. рублей для лиц, к которым не могут быть применены работы или арест сказал он

Палюнин между тем уточнил, что уважительной причиной для невыплаты долга могут быть признаны тяжелая болезнь, задержка зарплаты на работе, технические неполадки у банка или призыв на военную службу.

В случае, если должник уже был привлечен по вышеупомянутой статье и в период, когда административное наказание вступило в силу, продолжал уклоняться, начинают действовать нормы Уголовного кодекса, указал специалист.

Ч. 1 ст. 157 УК России предусматривает ответственность за неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин. При этом следствие должно доказать, что должник имел реальную возможность выплачивать алименты, но умышленно уклонялся сказал Палюнин

В таком случае должнику грозит лишение свободы сроком до одного года. При этом на практике зачастую назначают исправительные или принудительные работы.

Полное погашение задолженности при этом позволяет прекратить уголовное дело в связи с возмещением причиненного вреда, что не влечет судимости указал собеседник

При этом если должник скрывается, то он объявляется в розыск. Юрист напомнил, что вся информация о фигурантах исполнительного производства публикуется в открытом перечне на сайте ФССП России. Это создает риски для репутации и сказывается на кредитной истории, уточнил Палюнин.

