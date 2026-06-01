Москва1 июнВести.При неуплате алиментов с течением времени нарастает мера ответственности. Об этом напомнил преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" Антон Палюнин в беседе с RT.
Согласно ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, поначалу для должника наступает административная ответственность, если тот не выплачивал алименты на протяжении двух и более месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, рассказал юрист. По его словам, в таком случае сумма задолженности не имеет значения.
Наказание по этой статье – обязательные работы до 150 часов, либо административный арест от десяти до 15 суток, либо штраф в размере 20 тыс. рублей для лиц, к которым не могут быть применены работы или арестсказал он
Палюнин между тем уточнил, что уважительной причиной для невыплаты долга могут быть признаны тяжелая болезнь, задержка зарплаты на работе, технические неполадки у банка или призыв на военную службу.
В случае, если должник уже был привлечен по вышеупомянутой статье и в период, когда административное наказание вступило в силу, продолжал уклоняться, начинают действовать нормы Уголовного кодекса, указал специалист.
Ч. 1 ст. 157 УК России предусматривает ответственность за неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин. При этом следствие должно доказать, что должник имел реальную возможность выплачивать алименты, но умышленно уклонялсясказал Палюнин
В таком случае должнику грозит лишение свободы сроком до одного года. При этом на практике зачастую назначают исправительные или принудительные работы.
Полное погашение задолженности при этом позволяет прекратить уголовное дело в связи с возмещением причиненного вреда, что не влечет судимостиуказал собеседник
При этом если должник скрывается, то он объявляется в розыск. Юрист напомнил, что вся информация о фигурантах исполнительного производства публикуется в открытом перечне на сайте ФССП России. Это создает риски для репутации и сказывается на кредитной истории, уточнил Палюнин.
