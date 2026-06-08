Суд обязал жителя Амурской области выплатить долг по алиментам на дочь Жителя Амурской области осудили за неуплату алиментов на дочь

Москва8 июн Вести.Житель Амурской области осужден за неуплату алиментов на дочь, его долг за три месяца превысил 72 тысячи рублей, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов региона.

Суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, который неуплатил алименты на дочь. С 2018 года он по решению суда обязан был выплачивать ежемесячно алименты на ребенка. В сентябре 2023 года его привлекли к административной ответственности за неисполнение. С марта по май 2025 года родитель снова не выплачивал алименты.

За этот период накопился долг в 72,8 тысячи рублей. Мужчина не работал и не пытался найти работу отмечается в сообщении

Подсудимый признал вину. После возбуждения дела мужчина вернул 54,2 тысячи рублей. Подсудимый теперь официально трудоустроен, суд назначил ему наказание - 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.