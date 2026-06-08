Москва8 июнВести.Житель Амурской области осужден за неуплату алиментов на дочь, его долг за три месяца превысил 72 тысячи рублей, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов региона.
Суд рассмотрел уголовное дело местного жителя, который неуплатил алименты на дочь. С 2018 года он по решению суда обязан был выплачивать ежемесячно алименты на ребенка. В сентябре 2023 года его привлекли к административной ответственности за неисполнение. С марта по май 2025 года родитель снова не выплачивал алименты.
За этот период накопился долг в 72,8 тысячи рублей. Мужчина не работал и не пытался найти работуотмечается в сообщении
Подсудимый признал вину. После возбуждения дела мужчина вернул 54,2 тысячи рублей. Подсудимый теперь официально трудоустроен, суд назначил ему наказание - 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.