Житель Камчатки приговорен к 3 годам колонии за истязание 10-летнего пасынка Суд приговорил жителя Камчатки к 3 годам колонии за жестокое истязание пасынка

Москва15 июл Вести.Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 34-летнего местного жителя к трем годам колонии общего режима по уголовному делу о жестоком истязании пасынка. Об этом сообщила прокуратура Камчатского края.

Суд установил, что подсудимый в период с октября 2025 года по февраль 2026 года, руководствуясь ложными понятиями о воспитании, систематически избивал и оскорблял 10-летнего пасынка. В феврале текущего года он схватил ребенка и ударил о край ванны, за руки и ноги волок по квартире. Травмы мальчика заметила директор образовательного учреждения и сообщила в правоохранительные органы говорится в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

В прокуратуре уточнили, что после обследования ребенку диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтеки и синяки.

Мужчина признан виновным в истязании несовершеннолетнего (п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ). При этом суд удовлетворил исковые требования прокурора о компенсации морального вреда на сумму 400 тыс. рублей.