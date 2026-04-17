Москва17 апр Вести.В Петропавловске-Камчатском детский сад выплатит компенсацию морального ущерба 60 тысяч рублей семье за травму ребенка, сообщается в MAX-канале прокуратуры Камчатского края.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению законного представителя 6-летнего воспитанника детского сада. Установлено, что в ноябре 2025 года ребенок по недосмотру воспитателя упал и получил травму головы. Медсестра детского сада обработала рану и малыша направила в группу. Мама узнала о происшествии, когда пришла забрать его. Позже в больницу ему диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану правой лобной области.

Руководитель заплатит штраф 10 тысяч рублей, 60 тысяч рублей выплатит учреждение семье в качестве морального вреда отмечается в сообщении

По результатам принятых мер реагирования и.о. заведующей детсадом привлечена к административной ответственности по факту нарушения права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций.