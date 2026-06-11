Москва11 июн Вести.Школу в Амурской области обязали компенсировать моральный вред ученице, получившей сотрясение мозга из-за "шутки" одноклассника, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов региона.

Инцидент произошел в феврале 2026 года в школе села Черемхово. Ученик пятого класса разбежался и прыгнул на свою одноклассницу. Она упала и ударилась головой о пол. Ребенок получил сотрясение мозга, лечилась в больнице, а затем амбулаторно. Одноклассники рассказали, что после падения она жаловалась на потерю сознания и кратковременную потерю зрения. В возбуждении уголовного дела против ученика отказали, на момент инцидента ему не было 16 лет, возраст, когда наступает ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Подросток объяснил свои действия желанием пошутить. Позже выяснилось, что травма случилась во время урока. Учитель отпустил детей раньше звонка. Дети были без присмотра педагогов.

Суд обязал школу выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. отмечается в сообщении.

Классный руководитель и дежурный учитель получили дисциплинарные взыскания в виде замечания.