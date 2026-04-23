Пермского школьника оштрафовали за оскорбление учительницы на уроке В Пермском крае суд на 10 тысяч руб. оштрафовал школьника, оскорбившего учителя

В Пермском крае на 10 рублей оштрафовали школьника, оскорбившего и показавшего неприличный жест учителю. Об этом сообщили в Березниковском городском суде.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года. Было установлено, что ученик девятого класса опоздал на урок химии, педагог сделала ему замечание, попросив выйти и зайти с разрешения. Подросток покинул класс, вернулся через некоторое время, но разрешения сесть на свое место не получил. После чего школьник показал неприличный жест и оскорбил учителя, в том числе по национальному признаку и с использованием ненормативной лексики.

Женщина обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства, взыскании компенсации за моральный вред….Суд принял решение о взыскании с Г. компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей. В случае отсутствия у несовершеннолетнего Г. доходов компенсация морального вреда подлежит взысканию с его родителей говорится на официальной странице инстанции во "ВКонтакте"

Решение суда пока не вступило в законную силу.