Москва25 апрВести.В России демонстрация среднего пальца оппоненту может быть квалифицирована как оскорбление и повлечь административную ответственность в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные постановления.
Аналогичные решения были приняты инстанциями Иркутской и Самарской областей, республик Коми и Башкирии. В двух случаях характерные жесты показывали девушки, еще дважды инциденты произошли во время дорожных конфликтов.
В Кировской области средний палец показала женщина на приветствие директора школы, в которой учится ее ребенок. Сначала ее оштрафовали на четыре тысячи, а после взыскали еще десять. Вторая сумма была назначена в качестве компенсации морального вреда судом, куда оскорбленный мужчина обратился с иском.