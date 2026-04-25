В России демонстрация среднего пальца оппоненту может обернуться штрафом Россиян начали штрафовать за демонстрацию среднего пальца как за оскорбление

Москва25 апр Вести.В России демонстрация среднего пальца оппоненту может быть квалифицирована как оскорбление и повлечь административную ответственность в виде штрафа от трех до пяти тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие судебные постановления.

Аналогичные решения были приняты инстанциями Иркутской и Самарской областей, республик Коми и Башкирии. В двух случаях характерные жесты показывали девушки, еще дважды инциденты произошли во время дорожных конфликтов.

В Кировской области средний палец показала женщина на приветствие директора школы, в которой учится ее ребенок. Сначала ее оштрафовали на четыре тысячи, а после взыскали еще десять. Вторая сумма была назначена в качестве компенсации морального вреда судом, куда оскорбленный мужчина обратился с иском.