Москва6 апр Вести.Руководителю, допустившему оскорбление подчиненного, может грозить штраф до 200 тысяч рублей или увольнение. Об этом сообщил юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

По его словам, которые приводит РИА Новости, при поступлении жалобы от работника компания обязана организовать служебное расследование. Если факт оскорбления подтвердится, виновному могут назначить дисциплинарное наказание вплоть до расторжения трудового договора. Помимо этого, за унижение чести и достоинства в неприличной форме предусмотрена административная ответственность.

По закону, оскорбление влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч, на должностных лиц до 50 тысяч, а на юридических лиц до 200 тысяч. сказал Курбаков.

Он также указал, что пострадавший сотрудник может обратиться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации, а также потребовать компенсацию морального вреда.