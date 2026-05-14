Юрист рассказала, что грозит сотруднику за мат на рабочем месте Юрист Александрова: за мат на работе сотрудник может лишиться премии

Москва14 мая Вести.За использование ненормативной лексики на рабочем месте сотрудник может лишиться премии, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова.

Она отметила, что подобная санкция возможна в том случае, если запрет на мат прописан в локальных актах работодателя, а персонал ознакомлен с ними под подпись.

В российском законодательстве нет нормы, которая прямо запрещала бы использование ненормативной лексики на работе. Однако если локальным актом работодателя, например, правилами внутреннего трудового распорядка или Кодексом деловой этики употребление матерных слов запрещено и работник с ними ознакомлен под подпись, то против него вправе применить дисциплинарное воздействие. Это может быть замечание или лишение премии. Санкции также возможно описать в локальных актах сказала она

При этом, как сообщила Александрова, дел в судебной практике, связанных с матерщинниками на работе, немного.

Согласно результатам прошлогоднего опроса Аналитического центра ВЦИОМ, семь из десяти россиян используют мат в своей речи, при этом каждый третий матерится каждый день.