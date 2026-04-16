Юрист Южалин: за мат на работе можно лишиться премии

Юрист Южалин объяснил, что за мат на работе можно лишиться премии Юрист Южалин: за мат на работе можно лишиться премии

Москва16 апр Вести.Использование нецензурной лексики на рабочем месте может расцениваться как дисциплинарный проступок, за который можно лишиться премии. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

Однако, чтобы привлечь работника к ответственности, работодатель должен обосновать в нормативных актах компании недопустимость использования непечатной лексики.

Нарушение таких правил может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, а также уменьшение или лишение премии (если премия зависит от трудовой дисциплины) сказано в сообщении

Если такой запрет не установлен, привлечь сотрудника к ответственности работодатель не сможет.