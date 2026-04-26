Юрист Южалин: использование ИИ на работе не может быть поводом для увольнения

Юрист Южалин рассказал, можно ли уволить сотрудника за применение ИИ Юрист Южалин: использование ИИ на работе не может быть поводом для увольнения

Москва26 апр Вести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) во время выполнения рабочих задач не может само по себе стать поводом для увольнения. Об этом заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

В беседе с РИА Новости юрист объяснил, что пока применение ИИ слабо регулируется государством. В связи с этим сам факт использования не запрещен, однако работодатель может установить такое ограничение в должностных инструкциях специалистов. Тогда систематические нарушения могут привести к увольнению.

Закон данный вопрос никаким образом не регламентирует. Учитывая это, вопрос о возможности применения искусственного интеллекта в работе конкретного сотрудника должен быть решен работодателем пояснил Южалин

Он добавил, что решение о запрете ИИ можно принять как в отношении отдельного сотрудника, так и всей организации в целом. Тогда основанием для увольнения будет нарушение трудовой дисциплины.

Ранее президент компании "Норникель" Владимир Потанин поделился своим видением применения ИИ в жизни человека. По его словам, внедрение новых технологий неизбежно и приведет к переоценке востребованности ряда профессий.