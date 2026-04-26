Москва26 апрВести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) во время выполнения рабочих задач не может само по себе стать поводом для увольнения. Об этом заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
В беседе с РИА Новости юрист объяснил, что пока применение ИИ слабо регулируется государством. В связи с этим сам факт использования не запрещен, однако работодатель может установить такое ограничение в должностных инструкциях специалистов. Тогда систематические нарушения могут привести к увольнению.
Закон данный вопрос никаким образом не регламентирует. Учитывая это, вопрос о возможности применения искусственного интеллекта в работе конкретного сотрудника должен быть решен работодателемпояснил Южалин
Он добавил, что решение о запрете ИИ можно принять как в отношении отдельного сотрудника, так и всей организации в целом. Тогда основанием для увольнения будет нарушение трудовой дисциплины.
Ранее президент компании "Норникель" Владимир Потанин поделился своим видением применения ИИ в жизни человека. По его словам, внедрение новых технологий неизбежно и приведет к переоценке востребованности ряда профессий.