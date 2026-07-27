Юрист рассказал, когда работника можно уволить за использование ИИ Юрист Баранов: использование ИИ может грозить работнику увольнением

Москва27 июл Вести.Применение искусственного интеллекта может грозить работнику дисциплинарной ответственностью вплоть до увольнения. Об этом РБК рассказал адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета Игорь Баранов.

Ранее сообщалось, что московская инженерная компания уволила топ-менеджера за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek. Женщина менее полугода работала директором по продажам, ее ежемесячный оклад составлял более 800 тысяч рублей. Суд признал приказ об увольнении законным.

Баранов отметил, что само по себе обращение к нейросетям не является разглашением коммерческой тайны.

Работодатель должен доказать, что переданные сведения относились к коммерческой тайне, в компании был надлежащим образом установлен режим ее охраны, а работник был ознакомлен с соответствующими ограничениями пояснил юрист

Он добавил, что в вышеописанном случае суд оценивал не только использование сотрудницей компании DeepSeek, но и другие ее действия - пересылку документов на личную почту, использование сторонних сервисов и извлечение данных из защищенной корпоративной системы без производственной необходимости.