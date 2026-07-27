В Москве компания уволила топ-менеджера за разглашение тайны через DeepSeek

Топ-менеджер московской компании уволена за разглашение тайны через DeepSeek В Москве компания уволила топ-менеджера за разглашение тайны через DeepSeek

Москва27 июл Вести.Московская инженерная компания объявила об увольнении топ-менеджера за разглашение коммерческой тайны, в том числе через нейросеть DeepSeek. Информацию со ссылкой на собственный источник публикует РИА Новости.

Женщина менее полугода работала директором по продажам, ее ежемесячный оклад составлял более 800 тысяч рублей. Компания уволила сотрудницу, указав, что она неоднократно допускала разглашение коммерческой тайны, в том числе пересылала служебные документы по корпоративной почте, ставя личную электронную почту в скрытую копию.

Также ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании женщина загрузила в китайскую нейросеть DeepSeek, что создало угрозу перехвата этих сведений говорится в сообщении

Женщина обратилась в суд с иском, требуя отменить приказ об увольнении за разглашение коммерческой тайны. Она заявила, что согласна расторгнуть трудовой договор "по соглашению сторон", а также потребовала выплатить ей "золотой парашют" в размере 5 миллионов рублей.

Компания не признала иск. Ответчик предложил заключить мировое соглашение и выплатить женщине более 400 тысяч рублей, но та отказалась.

В свою очередь суд пришел к выводу, что истец направлял с корпоративной почты конфиденциальную информацию на несогласованные с руководителем домены. Таким образом, работник грубо нарушал трудовые обязанности в виде разглашения сведений коммерческой и служебной тайны. Приказ об увольнении признан законным, требования истицы отклонены.