Москва22 июл Вести.Утечка важных документов и данных компании по вине работника, переславшего информацию третьим лицам, может стать причиной увольнения. Об этом ИС "Вести" рассказала руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя сервиса Работа.ру Татьяна Мощагина.

По словам специалиста, проследить действия работника и подтвердить факт пересылки документов, содержащих закрытую информацию, могут специалисты службы безопасности, которая есть во многих крупных компаниях.

Во многих компаниях есть служба безопасности, которая в целом контролирует все, что происходит внутри на всех, скажем так, интерфейсах и инструментах, которыми пользуются сотрудники. Куда они заходят, какие сайты они посещают, опять же, в том числе могут отследить какие-то документы. Во многих компаниях есть, в принципе, запрет на то, чтобы даже какую-то флешку вставить в компьютер или в ноутбук рабочий, для того, чтобы защитить хоть какую-то физическую возможность скопировать какие-то документы и прочее. Поэтому есть целые службы, которые устанавливают технические возможности и правила для контроля, скажем так, исчезновения важной, щепетильной и действительно коммерческой тайны компании сообщила Мощагина

Она предупредила - за пересылку важных документов по отношению к работнику могут быть применены санкции.

Если это критически важно для компании в ситуации, где большая корпорация, большой бизнес. Конкуренция сейчас высокая, и каждый собственник, владелец, генеральный директор трепетно относится к показателям. И если мы их нарушаем или сотрудник к этому относится халатно, то тут неизбежны санкции, возможно, даже увольнение. Правда будет на стороне работодателя отметила специалист

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