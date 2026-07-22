Москва22 июл Вести.Законодательство позволяет работнику взять все 28 календарных дней оплачиваемого отпуска единовременно, однако реализация этого права напрямую зависит от внутренних документов организации. Такое разъяснение дала юрист Людмила Александрова в интервью NEWS.ru. Она также подчеркнула, что принудительное дробление отпуска без согласия сотрудника является нарушением трудовых норм.

По словам эксперта, базовые правила закреплены в Трудовом кодексе.

Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней закреплено в российском законодательстве. Его допустимо разбивать на части по соглашению с работодателем. При этом одна из частей отпуска должна быть непрерывной и составлять не менее 14 дней. Формулировка "по соглашению" означает, что принудительно делить выходные дни работодатель не может. Правила ухода в отпуск могут быть прописаны в трудовом договоре или локальных актах компании. Если вы подписали такой документ, то фактически с этим согласились. Но если вы хотите взять все 28 дней подряд и в трудовом договоре или во внутренних актах компании нет никаких оговорок о разделении отпуска на части, а руководство настаивает на этом без вашего согласия, это нарушение трудового законодательства пояснила Александрова

Ранее замруководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова пояснила, могут ли сотруднику перенести отпуск без его согласия.