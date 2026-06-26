Россиянам рассказали, можно ли заменить отпуск деньгами Котлярова: работник не может получить денежную компенсацию вместо отпуска

Москва26 июн Вести.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 дней предоставляется для отдыха и восстановления сил, поэтому сотрудник не может получить вместо него денежную компенсацию. На это указала руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова в комментарии РИА Новости.

По закону оплачиваемый отпуск предусматривает выплату отпускных, заметила Котлярова. Их размер зависит от среднедневного заработка работника.

Получить денежную компенсацию за ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней работник не может, так как право на отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил сказала Котлярова

При этом она отметила, что согласно статье 126 ТК РФ, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, - дополнительный отпуск - по письменному заявлению работника может быть заменена компенсацией. Для этого необходимо оформить приказ. Сведения об этом будут внесены в график отпусков, а также в личную карточку работника.

Котлярова также добавила, что не допускается замена денежной компенсацией ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет. Также нельзя заменить такой отпуск на деньги и тем работникам, которые заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Денежную компенсацию за неиспользуемый отпуск можно получить лишь при увольнении.

Эксперты "Авито Работы" напомнили, что отпуск выгодно брать в те месяца, в которых больше всего рабочих дней. Летом 2026 года таким месяцем стал июль — 23 рабочих дня. Также специалисты раскрыли два способа, благодаря которым работник может продлить отпуск без потерь в доходе.