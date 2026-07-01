Эксперт Исакова объяснила, как в РФ можно взять два отпуска подряд

Россиянам рассказали, как можно оформить два отпуска подряд Эксперт Исакова объяснила, как в РФ можно взять два отпуска подряд

Москва1 июл Вести.Напрямую трудовое законодательство РФ не запрещает объединять отпуска за разные рабочие периоды, чтобы использовать их единовременно. Об этом заявила руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова.

В беседе с RT она подчеркнула, что если у работника накопились неиспользованные дни отпуска, то он может присовокупить их к текущему периоду отдыха. Однако сотруднику придется считаться с мнением работодателя.

Единственным ограничением здесь выступает позиция работодателя, поскольку предоставление отпуска за рамками утвержденного графика требует обязательного обоюдного согласования подчеркнула Исакова

Она добавила, что если дни не были учтены в графике заранее, то потребуется написать заявление на имя генерального директора.

Ранее россиянам напомнили, что ежегодный оплачиваемый отпуск в 28 дней нельзя по своему желанию заменить денежной компенсацией. Эти нормы были утверждены для того, чтобы работники могли отдыхать и восстанавливать силы.