Юрист рассказала о случаях продления отпуска свыше 28 дней Юрист Александрова: отпуск можно продлить при ненормированном рабочем дне

Москва2 июн Вести.Юрист Людмила Александрова рассказала, что при ненормированном рабочем дне сотрудник имеет право продлить свой отпуск. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам эксперта, в этом случае дополнительный оплачиваемый отдых составляет не менее трех дней. При этом точная продолжительность должна быть закреплена во внутренних документах компании.

Обычный официально предоставляемый работникам отпуск длится 28 календарных дней.

Если у сотрудника ненормированный рабочий день, то дополнительно работодателем предоставляется не менее трех дней оплачиваемого отпуска уточнила Александрова

По словам юриста, закон защищает и тех, кто трудится во вредных и опасных условиях. В этих случаях продолжительность отпуска варьируется от 7 до 14 дней и зависит от класса условий труда. Особые правила действуют и для жителей Крайнего Севера: к их обычному отпуску прибавляются 24 календарных дня.