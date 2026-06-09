Эксперт Роструда: график отпусков обязателен и для работника, и для работодателя

"Между двух огней": как работодателю отправить сотрудника в отпуск Эксперт Роструда: график отпусков обязателен и для работника, и для работодателя

Москва9 июн Вести.Работодатель находится между двух огней, когда решает вопрос о предоставлении отпуска сотруднику. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель начальника Управления правового обеспечения и социального партнерства Роструда Кирилл Пельменев.

Эксперт отметил: по закону график отпусков обязателен для обеих сторон – и для работника, и для работодателя.

В данной ситуации работодатель оказывается между двух огней. С одной стороны – за непредставление отпуска два года подряд компанию оштрафует инспекция. С другой – принуждение является незаконным. На самом деле, согласно статье 123 Трудового кодекса, график отпусков обязателен для обеих сторон. Работодатель имеет право издать приказ об отпуске в соответствии с графиком, уведомить сотрудника под подпись за две недели и выплатить отпускные. Если сотрудник игнорирует приказ и выходит на работу, это уже нарушение трудовой дисциплины. Побудить работника можно и миром. Напомню, что право на отдых – это не только привилегия, но и норма безопасности труда заявил Пельменев

Также он отметил, что работник должен ознакомиться с графиком отпусков под подпись, так как устные договоренности не работают, что подтверждается судебной практикой.

Ранее юрист Людмила Александрова рассказала о случаях продления отпуска свыше 28 дней. По ее словам, точная продолжительность должна быть закреплена во внутренних документах компании.