Юрист Мамажанова напомнила, что работодатель может отказать в летнем отпуске

Юрист Мамажанова: отпуск в летние месяцы не гарантирован Юрист Мамажанова напомнила, что работодатель может отказать в летнем отпуске

Москва28 апр Вести.Работодатель может отказать в предоставлении отпуска в летние месяцы, если это обусловлено нуждами производства или предусмотрено графиком, заявила руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Наргиз Мамажанова в интервью агентству "Прайм".

Работодатель также вправе отказать в отпуске, если сотрудник проработал менее полугода и еще не заработал право на полный отпуск.

Закон не гарантирует отпуск в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время. Реальное составление графика часто происходит под давлением интересов работодателя, а механизмы учета пожеланий трудящихся недостаточно конкретизированы приводит "Прайм" слова Мамажановой

При этом работодатель обязан предоставить отпуск по требованию беременным женщинам, несовершеннолетним, усыновителям ребенка до трех месяцев и другим льготникам.

Директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что работодатель может отказать сотруднику в отпуске в летний период, если это отразится на работе предприятия из-за сезонной нагрузки. По ее словам, пик заказов на предприятии зачастую приходится именно на лето.