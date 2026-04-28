Москва28 апрВести.Работодатель может отказать в предоставлении отпуска в летние месяцы, если это обусловлено нуждами производства или предусмотрено графиком, заявила руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Наргиз Мамажанова в интервью агентству "Прайм".
Работодатель также вправе отказать в отпуске, если сотрудник проработал менее полугода и еще не заработал право на полный отпуск.
Закон не гарантирует отпуск в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время. Реальное составление графика часто происходит под давлением интересов работодателя, а механизмы учета пожеланий трудящихся недостаточно конкретизированыприводит "Прайм" слова Мамажановой
При этом работодатель обязан предоставить отпуск по требованию беременным женщинам, несовершеннолетним, усыновителям ребенка до трех месяцев и другим льготникам.
Директор департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Маргарита Богданова-Шемраева рассказала, что работодатель может отказать сотруднику в отпуске в летний период, если это отразится на работе предприятия из-за сезонной нагрузки. По ее словам, пик заказов на предприятии зачастую приходится именно на лето.