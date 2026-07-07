HR-директор: график отпусков обязателен и для сотрудников, и для начальства

HR-эксперт объяснил, может ли работодатель в последний момент отменить отпуск HR-директор: график отпусков обязателен и для сотрудников, и для начальства

Москва7 июл Вести.График отпусков обязателен как для работников, так и для работодателей, начальник не имеет права отменить или перенести отпуск сотрудника, если он уже был заранее согласован. Об этом RT рассказала HR-директор "МТС Линк" Екатерина Прокушева.

По словам эксперта, если дата уже утверждена, то руководитель не может в последний момент отказать сотруднику в отпуске из-за высокой нагрузки на компанию или отсутствия замены.

О начале отпуска человека должны предупредить не позднее чем за две недели, а отпускные выплатить за три дня до его начала или ранее. Утверждённый график обязателен для обеих сторон: руководитель не может сам перенести отпуск из-за нагрузки, а сотрудник не может изменить даты без согласования. Любой перенос стоит оформить письменно, чтобы у команды, HR и самого работника не было разных ожиданий сказала Прокушева

Эксперт также отметила, что есть категории работников, которым отпуск дается в то время, которое удобно для них.

Среди них несовершеннолетние, женщины перед отпуском по беременности и родам или после него, мужья в период отпуска жены по беременности и родам, родители детей-инвалидов, а также сотрудники с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему ребенку не исполнилось 14 лет подчеркнула Прокушева

Конфликты из-за дат отпусков обычно возникают в тех компаниях , где график воспринимается как примерный ориентир, добавила эксперт.

Даты согласовали заранее, но потом начинают двигать под проекты, выгодные билеты или новые личные планы. Если такие переносы решаются точечно, без оглядки на общую картину, быстро появляются накладки: два человека с похожими зонами ответственности уходят одновременно, на связи не остается нужных специалистов, или уже утвержденный отпуск одного коллеги приходится пересогласовывать из-за изменений у другого отметила Прокушева

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