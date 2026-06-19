Москва19 июн Вести.Сотрудник имеет право обратиться к работодателю с просьбой изменить рабочий график, однако такие изменения возможны только по взаимному согласию сторон. Об этом рассказала руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова.

По словам эксперта, которые приводит RT, порядок изменения режима труда закреплен в Трудовом кодексе РФ. Для пересмотра графика работнику необходимо подать письменное заявление с указанием желаемого расписания и причин обращения.

Это означает, что специалист может выйти с инициативой о смене режима, а руководство вправе поддержать этот шаг, закрепив изменения документально сказала Исакова

Она пояснила, что работодатель вправе как одобрить запрос, так и отказать в нем, если изменения могут негативно сказаться на производственном процессе. В случае согласия сторон оформляется дополнительное соглашение к трудовому договору, где фиксируются новый график и связанные с ним условия.

При этом для ряда категорий граждан законом предусмотрены особые гарантии. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по требованию беременных женщин, родителей детей до 14 лет, родителей детей-инвалидов, а также работников, ухаживающих за тяжелобольными родственниками при наличии медицинского подтверждения.

Эксперт также напомнила, что работодатель может изменить график в одностороннем порядке только при существенных организационных или технологических изменениях. В таком случае сотрудников обязаны письменно уведомить не менее чем за два месяца, а при несогласии предложить альтернативные вакансии. Принудительное изменение режима работы без объективных оснований, подчеркнула Исакова, является незаконным.